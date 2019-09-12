ABD Türkiye'nin uçaklarına alıcı buldu 32 adet sattı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 6,5 milyar dolar değerinde 32 adet F-35A tipi beşinci nesil savaş uçağının Polonya'ya satışına onay verdi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, muhtemel dış askeri satış kapsamında 6,5 milyar dolar değerinde 32 F-35 müşterek taarruz savaş uçağı ve ilgili elemanlarının Polonya'ya satışını onaylama kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, satışa, konvansiyonel uçuş-kalkış yapabilen 32 adet F-35A tipi uçağın yanı sıra 33 F-135 yedek motor ile uçağın elektronik harp sistemleri gibi birçok parçanın da dahil olduğu bildirildi.

"Polonya'ya savunma kabiliyeti kazandıracak"

Ajansın açıklamasında ayrıca, "Bu satış Polonya'ya bölgedeki saldırganlıkları caydırmak konusunda güvenilir bir savunma kabiliyeti kazandıracak ve ABD kuvvetleri ile ortak çalışabilirliğini sağlayacaktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Polonya, Rus yapımı MiG-29 ve Su-22 filolarını yenileme çabalarının bir parçası olarak F-35 alımına ilişkin talebini ABD'ye mayıs ayında sunmuştu.

47 milyar dolarlık askeri harcama

Varşova yönetiminin, ülkenin askeri modernizasyonu kapsamında, 2026 yılına kadar 47 milyar dolar askeri harcama yapması bekleniyor.

ABD'den 2017'de 10,5 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma sistemi alan Polonya, son zamanlarda HMARS roket sistemleri, stand off füzelerinin yanı sıra değeri 2 milyar doları bulan askeri alımlar yapmıştı.

Türkiye'yi programdan çıkarmışlardı

ABD yönetimi, Ankara'nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması üzerine Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Ayrıca, Türkiye'ye teslim edilen ve eğitim uçuşları Teksas'da devam eden dört uçakla birlikte sipariş edilen 120 adet F-35 siparişinin teslimatı da askıya alınmıştı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasıyla ilgili olarak olası yaptırımlara baktıklarını ancak henüz bir karar verilmediğini söylemişti. Mnuchin, Beyaz Saray dışındaki gazetecilerin sordukları sorular üzerine, "Buna bakıyoruz. Belirli bir karar üzerine yorum yapmayacağım ama buna bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Mnuchin, olası yaptırımlarla ilgili daha fazla ayrıntıya girmemişti.