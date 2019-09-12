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Salih Tuna'dan FOX TV'ye ağır suçlamalar: Ha FOX TV ha Samanyolu TV

Sabah yazarı Salih Tuna, kaleme aldığı yeni yazısında Fox TV'ye ağır suçlamalarda bulundu. Tuna, "Samanyolu TV kapatılmasaydı bugün nasıl yayın yapardı sorusuna kestirmeden cevap vereyim: Tıpkı FOX TV gibi yayın yapardı." ifadelerini kullandı.

Salih Tuna, 'Ha FOX TV ha Samanyolu TV' başlığıyla yayınlanan  yazısında Fox TV'nin yayın çizgisini yerden yere vurdu.

"FETÖ hangi ittifaka yandaşlık yapıyorsa Fox TV de o ittifaka yandaşlık yapıyor" diyen Tuna'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"ABD taşeronu"

"Samanyolu TV kapatılmasaydı bugün nasıl yayın yapardı sorusuna kestirmeden cevap vereyim: Tıpkı FOX TV gibi yayın yapardı. FETÖ ne kadar ABD taşeronuysa, FOX TV de o kadar ABD kanalı olduğu için bunda şaşacak bir şey yok diyenler olabilir. Ben oraya değil muhtevaya bakarak söylüyorum.

İzliyoruz ve görüyoruz ki FETÖ hangi ittifaka yandaşlık yapıyorsa FOX TV de o ittifaka yandaşlık yapıyor.

HDP önündeki eylem

Diyarbakır'daki annelerin soylu direnişine "sanatçıların" çoğu bugün sessiz kalıyorsa, bu sükût suikastındaki 'aslan payı' FOX TV'nindir. FOX TV manipülasyonu olmasa her sanatçı şu kadarcığını bilir: Diyarbakır annelerinin yanında olmamak Mehmetçiğin karşısında olmaktır.

Demem o ki, Samanyolu TV hiç değilse deşifre edilmişti. FOX TV sureti haktan görünerek sinsice algı yürütüyor.

Amerikan kanalı gündüz gözüyle Türkiye'deki sosyolojiyi yönlendirecek biz de ABD'nin taşeron terör örgütleriyle mücadele edeceğiz? İyi de hangi sosyolojiyle? Her akşam FOX TV'den vurgun yiyen sosyolojiyle mi?

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