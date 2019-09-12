KKTC’de askeri bölgede art arda şiddetli patlamalar meydana geldi

KKTC’nin Girne şehrinde askeri bölge içindeki koruluk alanda başlayan yangın, mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposunda art arda yaşanan patlamalar sonrası bölgedeki bir otel ile çevrede oturanlar tahliye edildi. Olayda can kaybın olmadığı açıklandı.

Olay saat 02.00 sıralarında Girne'nin Çatalköy bölgesindeki askeri birlikte meydana geldi. Askeri bölge içerisindeki koruluk alanda çıkan yangında alevler mühimmat deposuna sıçradı. Bölgede bulunan askerler uzaklaştırılırken, art arda patlamalar meydana geldi.

Çevredeki yerleşim yerlerinden de duyulan patlamalar endişe yarattı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı olay nedeniyle ihbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olay yerine intikal etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmaması sevindirici." dedi.

"Endişe edecek bir durum yok"

Olayda bazı yaralanmaların yaşandığı ve patlamaların azaldığına işaret eden Akıncı, şu anda endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi.

Akıncı, askeri yetkililerden aldıkları bilgiye göre büyük patlamaların bittiğini ama yine de sükunet içinde beklemeleri gerektiğini ifade ederek, Türkiye ile de istişare içinde olduklarını, gerekmesi halinde yardımlaşma yapılacağını aktardı.

Olay yeri yakınlarındaki Acapulco Otel'ine de giderek turistlere moral veren Akıncı, sabah uçağı olan turistlerin mümkün olması halinde güvenli bir şekilde havalimanına götürülebileceğini vurguladı.

Otel ve yerleşim yerleri tahliye edildi

Askeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.