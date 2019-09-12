Fenerbahçe Vedat Muriç'in serbest kalma bedelini belirledi! Çılgın rakama bakın

Fenerbahçe, Tottenham, Lazio ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin yakın takibe aldıkları Vedat Muriç'in serbest kalma bedelini belirledi.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan Vedat Muriç, Kosova Milli Takım'da attığı ve attırdığı gollerle de adından sıkça söz ettirmeye başladı.

EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı 5 maçta 3 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, son olarak önceki gece İngiltere ağlarını sarstı. Bulgaristan ve Çekya'dan sonra İngilizler'e karşı da gol sevinci yaşayan Muriç, bu maçta iki de asist yaptı.

Atletico Madrid gözlemci gönderecek

Performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına takılan Kosovalı yıldızı, Tottenham'dan iki gözlemcinin önceki günkü İngiltere-Kosova maçında izlediği öğrenildi. Atletico Madrid'in de Muriç'i izletmek için Fenerbahçe-Alanyaspor maçına bir gözlemci göndereceği iddia edildi.

"İki üç sezon içinde Lewandowski gibi olacak"

25 yaşındaki Muriç için Çekya'nın teknik direktörü "Durdurulamaz" derken, F.Bahçe'den takım arkadaşı Max Kruse ise "İki üç sezon içinde Lewandowski gibi olacak" ifadesini kullanmıştı. Muriç, EURO 2020 elemelerinde Bulgaristan, Çekya ve İngiltere olmak üzere son üç maçta da gol attı.





Serbest kalma bedeli 50 milyon euro

Sarı-lacivertli yönetim, EURO 2020 elemelerindeki müthiş performansıyla başta Tottenham olmak üzere birçok kulübün ilgisini çeken Vedat Muriç'in sözleşmesini iyileştirecek. Fenerbahçe Yönetimi de devlerin radarına giren Muriç'in sözleşmesini yenileme kararı aldı. Yıldız oyuncunun serbest kalma bedelinin 50 milyon euro alacağı ifade edildi.



