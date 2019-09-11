Ece Üner'ın Arda Turan'a attığı gol!

Berkay Şahin'e saldıran ve hastaneye ruhsatsız silahıyla gelerek ateş açan ve hakkında dava açılan Arda Turan için verilen ceza Ece Üner'i isyan ettirdi. Üner, kararın emsal teşkil edebileceğini söyledi.

Futbolcu Arda Turan'a verilen ceza Ece Üner'i isyan ettirdi! Show Ana Haber'de Turan'a verilen cezayı değerlendiren Üner, kararın diğer şiddet olaylarına da emsal olabileceğini söyledi.

Şarkıcı Berkay Şahin, eşine laf attığı gerekçesiyle Arda Turan ile tartışmış çıkan kavgada Şahin'in burnu kırılmıştı. Şahin'in tedavi gördüğü hastaneyi basan ve silahı ateş alan Arda Turan için açılan davada mahkeme heyeti kararını verdi. Tartışmalara neden olan kararda mahkeme Turan'ı korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Ece Üner isyan etti

Hükmün geri bırakılması nedeniyle cezaevine girmeyecek olan Arda Turan'a bir tepki de Ece Üner'den geldi. Show TV Ana Haber'de kararı eleştiren Üner şunları söyledi:

"Madem Arda Turan bizim yerimize manşet atmış biz de onun yerine gol atalım. Yarın öbür gün birisinin karısını taciz etmesek de laf atabilir, kocasına saldırıp burnunu kırabilir, hastaneye ruhsatsız silahla girebilir, o silahı sıkabilir ve neredeyse hiçbir ceza almayabiliriz. Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız. Öyle mi? Koskoca adalet sistemi Arda Turan'a başka bize başka karar çıkarmaz herhalde böyle bir durumda."