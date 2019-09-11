HABER /  GÜNCEL

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza

Bir köşe yazısındaki hakareti dolayısıyla yargılanan gazeteci Dündar'a verilen hapis cezası, yaşı ve pişmanlığı dolayısıyla okuma cezasına çevrildi.

Gazeteci Uğur Dündar hakkında 2014 yılında yazdığı bir köşe yazısında, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası, kitap okuma yaptırımına çevrildi.

Moderatör olarak Uğur Dündar'ı istemişti

Yerel seçimlerde, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına Uğur Dündar moderatörlüğünde çıkmak istediğini açıklamıştı. Binali Yıldırım'ın Uğur Dündar ismini gündeme getirmesinden sonra, Dündar moderatörlük görevini reddettiğini açıklamıştı.

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Uğur Dündar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Söz verilen Dündar'ın avukatları, müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

11 ay 20 gün hapis cezası

İkili arasındaki davayı karara bağlayan mahkeme, Uğur Dündar'ı üzerine atılı "hakaret" suçunu işlediğinin sabit görüldüğü gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı

Mahkeme, sanık Dündar daha önceden kasıtlı suçtan mahkum olduğu için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

Cezası yaş ve pişmanlık dolayısıyla çevirildi

Sanık Dündar'ın yaşı, kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ile yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı dikkate alan mahkeme, Dündar'a verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu'nun "Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar" başlıklı 50. maddesine göre seçenek yaptırıma çevirdi.

Bu kapsamda, Dündar, mahkum olduğu cezanın yarısı kadar olan 5 ay 25 gün süreyle haftada en az 2 saat olmak kaydıyla mesai saatleri içerisinde Yüksek Öğretim Kurumları kütüphanesinde "şerefe karşı suçlar" ile ilgili makale, tez ve kitap okuyacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'whatsapp' talimatı
11 Eylül'ün yıl dönümünde Trump'tan Taliban'a gözdağı
NATO: Türkiye terörle mücadelede çok önemli bir müttefik
Kocaeli'de kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık yakalandı
Yer Zonguldak! Belediye işçilerinden terörle mücadele gazisine asfalt dayağı
Devlet Bahçeli yeni partiyle ilgili sert konuştu: Başka şansı olmayacaktır
ÖNCEKİ HABERLER
Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere dair skandal açıklamalar
DGS ek tercih kılavuzu boş üniversite kontenjan bilgisi ÖSYM
Galatasaray'da beklenen gelişme! Martin Linnes kadro dışı kaldı
Rusya Başbakanı Medvedev: Rusya'da yatırım iklimi zehirlendi
EYT ne demek emeklilikte yaşa takılmak ne anlama geliyor?
Yorumlar 2 yorum