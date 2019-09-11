Davutoğlu basın toplantısı düzenleyecek

Ahmet Davutoğlu, bugün bazı eski milletvekilleri ve ilk başkanlarıyla 5,5 saatlik bir toplantı yaptı. AK Parti'den ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, cuma günü basın toplantısı yapacak.

AK Parti MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun aralarında bulunduğu 4 siyasetçi, tebligatların ulaşmasından sonra Ankara'da bir toplantı yaptı. Disipline sevk edilen 4 siyasetçinin yanı sıra bazı eski milletvekilleri ve il başkanlarının katıldığı toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Disipline sevk edilen üyelerin 7 günde sözlü ya da yazılı savunma hakkı bulunuyor. Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantıda ihraç talebi karşısında alınacak tutum ele alındı, savunma yapıp yapmama değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre toplantı yarın da devam edecek.

Eski başbakan Davutoğlu'nun alacakları kararı cuma günü basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor.