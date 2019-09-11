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Niğde'de anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı

NİĞDE'de arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürüp, akrabasını yaralayan zanlı tutuklandı.

NİĞDE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamardı ilçesi Üçkapılı köyü Yaylapazarı mevkisinde Asiye Tatlısoy (53) ve oğlu Serhat'ı (30) tabancayla öldürüp, akrabası Asiye Tatlısoy'u (43) yaraladıktan sonra kaçan K.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, K.T'yi olayın gerçekleştiği bölgeye yakın yerde, saklandığı dağlık alanda suç aletiyle gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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