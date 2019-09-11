Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere dair skandal açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlilerin Yahudileri yok etmek istediğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisi Likud için oy istedi.

Benny Gantz ve Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı’nın Ortak Arap Listesi’yle iş birliği yaptığına işaret eden Netanyahu, "Halbuki Araplar; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar" diyerek İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik skandal ifadeler kullandı.

Likud Partisi ise Netanyahu’nun söz konusu söylemi onaylamadığını öne sürerek, Netanyahu’nun seçim kampanyasını yürüten çalışanlardan birinin 'yanlışlıkla' böylesi bir cümleyi paylaştığını iddia etti.

Ancak Netanyahu, seçim rekabetinin kızıştığı son birkaç hafta içinde seçim kampanyasında özellikle Ortak Arap Listesi ile Mavi-Beyaz İttifakı’nın koalisyon kurabilme ihtimaline vurgu yaparak, kamuoyunun dikkatini İsrail vatandaşı Filistinlilerin hükümete ortak olabileceği 'tehdidine' çekmişti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 partinin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokundan da konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Irkçı kaçkın Binyamin Netanyahu, Arap vatandaşlara ve liderlerine yönelik kanlı tahriklerine devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Muhalefetteki partilerden Netanyahu’nun açıklamalarının kınanması talep edilerek, Arap vatandaşlara da Netanyahu’yu ve destekçilerini düşürmek için sandıklara gitme çağrısı yapıldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta’al) Birleşik Arap Listesi ve Balad (Tecemmu) partileri, 17 Eylül'de yapılacak erken seçime ortak listeyle katılma kararı almıştı.

Filistinlileri temsil eden bu 4 parti, 9 Nisan'daki seçime ise iki ayrı ittifak çatısı altında katılmış ve 120 sandalyeli İsrail Meclisine 10 milletvekili göndermişti.