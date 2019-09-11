Michael Schumacher hayranlarına iyi haber Formula 1 efsanesi taburcu oluyor

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in sevenlerini heyecanlandıran bir gelişme var. 6 yıldır koma halinde yaşayan Schumacher taburcu oluyor.

Fransız Alpleri’nde kayak yaparken geçirdiği elim bir kaza nedeniyle 2013'ten beri komada olan efsane F1 pilotu Michael Schumacher’in bakımından sorumlu olan hemşire, kök hücre tedavisi sonrası Schumacher’in bilincinin yerine geldiğini açıkladı.

İngiliz basını da efsane ismin bugün taburcu olacağını iddia etti.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve bu tarihten itibaren yoğun bakımda tedavi gören Michael Schumacher’den müjde geldi. Pazartesi günü kök hücre tedavisi için Paris’te bulunan Georges-Pompidou hastanesine kaldırılan Schumacher’in bakımından sorumlu olan bir hemşire Le Parisien gazetesine konuştu.

“Bilinci yerine geldi”

Hemşire yaptığı açıklamada, “Evet Schumacher’in bakımını ben yapıyorum. Schumacher’in uyanık olduğunu ve bilincinin yeni geldiği garantisi verebilirim.” dedi. İngiliz basınında yer alan habere göre efsane ismin bugün taburcu olması bekleniyor.

Uzun süre net bilgi alınamadı

Efsanevi sporcunun F1 yarışlarını televizyonda izlediği iddia ediliyor. Alpler’de geçirdiği kaza sonrası başına darbe alıp aylarca komada kalan Schumacher’in o günden bu yana görüntüleri kamuoyuna yansımadı. Bu dönemde ünlü sporcunun sağlık durumu hakkında net bilgiler almak da mümkün olmadı.

6 yıldır komadaydı

50 yaşındaki efsane Formula 1 pilotu, 2013 yılında Fransız Alpleri’nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle komaya girmişti.

Michael Schumacher kimdir?

Michael Schumacher (d. 3 Ocak 1969, Hürth-Hermülheim, Almanya),Alman Formula 1 pilotudur.

7 kez dünya şampiyonu olmuş Alman Formula 1 pilotudur. Formula 1 tarihinin en başarılı pilotudur. Ayrton Senna ile birlikte tüm zamanların en iyi pilotu olarak görülmektedir. Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna ulaşan ilk Alman pilottur, Formula 1’in Almanya’da yayılmasına ve ciddi bir izleyici kitlesi olmasında büyük payı vardır. Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIA’nın 2006 yılında düzenlediği ankette Formula 1 taraftarları tarafından, sezonun en popüler pilotu olarak seçilmiştir.

Formula 1’de yarışmaya 1991 yılında Jordan takımında başlamıştır. Daha sonra Benetton Formula takımıyla anlaşarak ilk tam sezonu olan 1992’de kariyerindeki ilk yarış zaferini kazanmıştır. 1994 ve 1995 yıllarında üst üste 2 şampiyonluk elde ederek “en genç çifte şampiyon” olma unvanını elde etmiştir (bu rekor daha sonra 2006 yılında Fernando Alonso tarafından egale edildi). Benetton Formula takımında yaşadığı 2 şampiyonluğun ardından, 1996 sezonunda başladığı Scuderia Ferrari kariyerinde 2000-2004 arasında 5 şampiyonluk yaşamıştır.