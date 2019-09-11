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Nazife Oğlakçıoğlu kimdir kaç yaşında Bekir Aksoy'un yeni eşi

Başarılı oyuncu Bekir Aksoy kendisi gibi oyuncu sevgilisi Nazife Oğlakçıoğlu ile evlendi. Bu acele evlilik kararı sonrası acaba eşi Nazide Oğlakçıoğlu hamile mi soruları akıllara geldi. Peki 2. kez evlenen Bekir Aksoy ve eşi Nazife Oğlakçıoğlu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Bekir Aksoy ikinci kez evlendi, hayatını kendisini gibi oyuncu Nazife Oğlakçıoğlu ile birleştiren Bekir Aksoy'un bu ani evlilik kararı acaba eşi Nazife Oğlakçıoğlu hamile mi sorularını akıllara getirdi. Peki Bekir Aksoy'un ani bir kararla evlendiği eşi Nazife Oğlakçıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, tiyatro oyuncusu Nazife Oğlakçıoğlu ile dün akşam dünya evine girdi. Sade bir törenle evlenen çifti yakınları yalnız bırakmadı. Aksoy ve Oğlakçıoğlu, bir mekanda kutlama yaptı.

Bekir Aksoy gecenin ilerleyen saatlerinde eşine bir de şarkı söyleyerek aşkını dile getirdi. Bu duygusal anlar ise oyuncu Çiçek Dilligil’in kamerasına yansıdı. Dilligil düğünle ilgili görüntüleri Instagram hesabından paylaşarak, Aksoy’un hayranlarına da müjdeli haberi vermiş oldu…

BEKİR AKSOY KİMDİR: Bekir Aksoy 18 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber

"Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.

İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.

2013-2017 yılları arasında Derya Çavuşoğlu ile evliydi.

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