HABER /  GÜNCEL

Anayasa Mahkemesi 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti

Anayasa Mahkemesi, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılmasıyla ilgili yapılan bireysel başvuruyu, Genel Kurul'da görüşülmesi için sevk etti.

Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.  Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu görüştü.

Birinci Bölüm tarafından, 'başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevki'ne karar verildi.

2017'de engellenmişti

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28. maddesinin üçüncü fıkrası, "Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar, bölümlerin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görülürse ilgili bölüm dosyadan el çekebilir. Bölüm başkanı başvuruyu Genel Kurul önüne götürmek üzere başkana iletir" hükmünü içeriyor.

Bu karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu daha sonra ele alacak.

Siteye erişim, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hamile olan Ceren Kaplakarslan tekme ve silahla dövüldü! Rafet El Roman'ın eski eşi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Temel Karamollaoğlu'ndan Diyarbakır'daki annelere destek!
Mustafa Destici'den Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek! HDP'ye ateş püskürdü
Mansur Yavaş alenen yalan mı söyledi? İşte tecavüz var dediği olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Ekrem İmamoğlu'nu yüzüne eleştirdi
Otoyollarda hız sınırı 140'a mı çıkıyor? İçişleri Bakanlığından yeni açıklama
İBB yöneticilerinin bu maaş listesi gerçek mi? Murat Ongun açıklama yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın’da incir üreticisi şokta! Son yılların en kaliteli ürünü kimse yüzüne bakmıyor
AÖL sonuçları açıklanıyor MEB AÖL sonuçları ne zaman bilgisi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo: Savaşçı kimliğim ailemden geliyor
Yerli kredi derecelendirmede yeni model: 'Türkiye Japon reyting şirketini alacak'
Aşure günü kaç gün sürer aşure günü bitiş tarihi ne zaman?
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: İyi bir futbolla kazanmak istiyoruz
Yorumlar