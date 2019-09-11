Mansur Yavaş alenen yalan mı söyledi? İşte tecavüz var dediği olay

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çocuk evlerini kapatmasına ilişkin ortaya sunduğu 'tecavüz' iddiası gündeme oturdu. İşin perde arkasında ise inanılmaz şeyler var.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla 11 çocuk koruma evinden 10’unu kapatıldı, koruma altındaki 44 çocuk evlerden çıkarıldı. Olay son meclis oturumunda da büyük tartışmalar çıkardı. Mansur Yavaş ise 'tecavüz iddiasını' ortaya atınca herkes dona kaldı.

Peki 'tecavüz- taciz' iddiası gerçek mi?

İşin perde arkasına ilişkin İnternethaber.com'a gelen bilgiler olayın hiç de Mansur Yavaş'ın aktardığı bilgiler şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Koruma Evleri’nde yetişen Ü.Ş adlı 18 yaşındaki yetişkin bir erkek çocuğu, okuduğu lisede bir kıza aşık oluyor. Çocuk ve kız öğrenci ilerleyen dönemlerde cinsel ilişkiye giriyorlar. Kızın ailesi şikayetçi olunca bu olay yargıya taşınıyor. Denetimli serbestlikten yararlanan Ü.Ş 'tecavüz' durumu olmadığı için serbest bırakılıyor.

'Çocuklara iftira attın Yavaş!'

Mansur Yavaş'ın iddiasına ilişkin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de twitter hesabından ek bilgiler aktardı. Gökçek, 'İnsafsızsın Yavaş, haysiyet cellatlığı yaptın' diyen Gökçek, şunlara yazdı:



-HEMEN BELEDİYEDEKİ ESKİDEN BERABER ÇALIŞTIĞIMIZ BİRÇOK PERSONELİMİ ARADIM… KAÇ KİŞİDEN TEYİT ETTİM… ORTADA TECAVÜZ DİYE BİR OLAY YOK… BİR ÇOCUKLA PERSONELİMİZ ARASINDA GEÇEN BİR OLAY KESİNLİKLE YOK… BAKIN YAVAŞ'IN TECAVÜZ DEDİĞİ OLAYA ÇOCUK EVLERİNDE KALAN, 18 YAŞINDA BİR ÇOCUĞUMUZ, LİSEDE OKUYOR VE ORDA BİR KIZA AŞIK OLUYOR. KIZ 16 YAŞINDA. BİR SÜRE BERABER ARKADAŞLIK YAPIYORLAR. ÇOCUK KIZ KAVGA EDİYOR VE AYRILIYOR. KIZ GENCİ BABASINA, ODA KARAKOLA ŞİKAYET EDİYOR.

-GEREKLİ KONTROLLER YAPILIYOR VE TECAVÜZ DİYE BİR OLAYIN OLMADIĞI ANLAŞILIYOR. ÇOCUK BİR SÜRE GÖZALTINDA KALIYOR VE MAHKEMEDEN BERAAT EDİYOR. OLAY EYLÜL 2018'DE GEÇİYOR. ÖZELLİKLE VURGULUYORUM Kİ BAZI BELEDİYECİLER, BENİM DÖNEMİME PİSLİK ATMASINLAR.

-OLAY ÇOCUK EVLERİNDE OLMAMIŞ, İKİ GENCİN ARASINDA GEÇEN GENÇLİK AŞKINI TECAVÜZ DİYE KAMUOYUNA TEŞHİR ETMEK VE DE ÇOCUK EVLERİNDE KALAN ÇOCUK VE PERSONELİ TÖHMET ALTINDA BIRAKMAK BİR NEVİ CİNAYETTİR. YARIN EVLENMEK İSTEDİKLERİNDE YAVAŞ'IN İFTİRASI KARŞILARINA ÇIKARSA NE OLACAK?