İBB yöneticilerinin bu maaş listesi gerçek mi? Murat Ongun açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye yöneticilerine 'huzur hakkı' adı altında 15 bin liraya varan ek maaş verildiği iddia edilmişti. Konuya ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama geldi.

Bazı medya kuruluşlarında İBB'deki yöneticilere 15 bin liraya varan ek maaş verildiği iddia edildi. 23 Haziran seçimlerinin ardından İBB'de yeni göreve başlayan başkan danışmanları, daire başkanları, genel sekreter yardımcıları ve bazı CHP milletvekillerinin yakınlarına verilen maaşların listesi de yayınlandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama geldi

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Ongun, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İBB yöneticilerinin aynı zamanda görevli oldukları iştiraklerden ayrı ayrı maaş aldıkları iddiası tümüyle gerçek dışıdır.Farklı iştiraklerdeki görev ve sorumlukları artmasına rağmen maaş iddia edildiği gibi artmamaktadır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 11, 2019

İBB Huzur hakkı maaş iddiaları ne?

'Huzur hakkı' adı altında İBB iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL, yönetim kurulu üyelerine 5 bin TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 15 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade ediliyordu.

Murat Ongun'a iki görev iddiası

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun'un hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, hem de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı iddia edildi.

İşte İBB'de yönetici maaşları olduğu iddia edilen o liste:

İBB'nin danışman, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve CHP'li milletvekillerinin yakınlarına şu ana kadar verdiği tahmini maaşlar şöyle:

Murat Ongun: 3 maaş - 45 bin TL

Y. Oğuz Duman: 3 maaş-45 bin TL

Ertan Yıldız: 3 maaş - 45 bin TL

Yavuz Saltık: 3 maaş - 33 bin TL

Y. Meltem Şişli: 3 maaş- 38 bin TL

Mehmet Çakılcıoğlu:3 maaş-38 bin TL

M.Murat Kalkanlı: 3 maaş-42 bin TL

T. Tuncay Önbilgin: 2 maaş-27 bin TL

Şengül A. Arslan: 2 maaş - 27 bin TL

İ. Orhan Demir: 3 maaş-42 bin TL

Tülün İnal: 3 maaş- 29 bin TL

Naim Erol Özgüner:3 maaş- 33 bin TL

Abdullah Aydın: 2 maaş -18 bin TL

Mehmet Akif Can: 2 maaş - 12 bin TL

Ali Karahan: 2 maaş - 18 bin TL

Eren Sönmez: 3 maaş - 40 bin TL (Kenan Kıran- Sabah)