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Eski CIA ajanının adaylık videosu aksiyon filmlerini aratmadı

ABD'de 16 yıl önce ifşa olan ve görevden ayrılmak zorunda kalan Eski CIA Ajanı Valerie Plame, ABD Kongresi'ne adaylığını aksiyon filminin fragmanına benzeyen bir video ile açıkladı. Plame, videoda başkandan hesap sormaya geldiğini söylüyor.

Hazırladığı filimde Irak, İran, Suriye gibi pek çok stratejik noktada görev aldığını belirten Palme, 2003 yılında dönemin Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin özel kalem müdürü Scooter Libby’nin, eşinden intikam almak için kimliğini ifşa ettiğini söyledi.

Hükümetin kendisine ihanet etmesi sonucu görevi bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Plame Trump’ın geçen sene Libby’i affettiğini söyledi.

New Mexico'dan adaylığını açıklayan Palme, lüks bir araç ile hız yaptığı videonun sonunda, “Evet CIA gerçekten böyle araba kullanmayı öğretiyor. Ve Sayın Başkan sizden hesap sormaya geldim” ifadelerini kullandı.

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