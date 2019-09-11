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Tekirdağ'da bağış adı altında rüşvet toplayan okul müdürü yakalandı

Okulda yapılan aramada, üzerinde öğrenci isimleri yazılı olduğu bağış ibaresi bulunan, kağıda sarılı toplam 1.500 TL bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan bağış adı altında rüşvet soruşturması kapsamında, 50. Yıl Ortaokulu Müdürü H.T. isimli şahsın makam odasında ve okulda memur olarak çalışan N.E.'nin odasında arama yapıldı.

Aramalarda bin 500 TL para bulundu

Yapılan aramada, çok sayıda üzerinde öğrenci isimleri ve karşılarında meblağların yazılı olduğu A4 kağıtları ve üzerinde bağış ibaresi bulunan küçük kağıda sarılı vaziyette, toplam 1.500 TL tutarında para bulunarak el konuldu.

2 kişi gözaltına alındı

Bunun üzerine okul müdürü H.T. ve okulda memur olan N.E. gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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