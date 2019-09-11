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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konvoyunda kaza

Demirören Haber Ajansı

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in danışmanının içinde bulunduğu otomobil, başka bir araca çarpıp takla attı. Kazada danışman Yusuf Sahici, şoför ve bir belediye personeli yaralandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını daveti üzerine Ankara'ya gitmek için yola çıktı.

Danışmanı Yusuf Sahici de (46) başka bir araçla Seçer'e eşlik etti. Sahici'nın içinde bulunduğu Mustafa Bereli (45) yönetimindeki 33 PKZ 35 plakalı otomobil, saat 10.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 35'ınci kilometresinde Adem Altınsoy (70) idaresindeki 68 EF 508 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Bereli idaresindeki otomobil, şarampole devrilip takla attı.

Kazada sürücü Bereli, danışman Sahici ile belediye personeli Zekeriya Özmüş (48) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de danışmanı ve diğer personelinin durumlarının iyi olduğu öğrenmesi üzerine toplantıya katılmak için makam aracıyla yola devam etti.

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