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Bursa'da çocuklarını odaya kapatıp eşini öldüren kocaya müebbet hapis

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 küçük kızını yan odaya kapattıktan sonra eşi 32 yaşındaki Hatice Eren'i tabancayla başından vurarak öldüren 36 yaşındaki Cihan Eren müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İnegöl ilçesinde 21 Mayıs 2017 tarihinde meydana geldi. Hasanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cihan Eren, saat 07.00 sıralarında, ailevi nedenlerden dolayı eşi Hatice Eren ile tartıştı. Gürültü üzerine kalkan kızlarını, evin oturma odasına götürüp kapıyı üzerlerine kapatan Cihan Eren, daha sonra ruhsatsız olduğu belirtilen tabancası ile yatak odasında bulunan eşi Hatice Eren'i, başına yakın mesafeden ateş ederek öldürdü.

Cinayet sonrası cep telefonu ile aynı mahallede oturan akrabalarına haber veren Cihan Eren, tabancayı dereye atıp jandarmaya teslim oldu.

Kızları evden uzaklaştırdılar

Bu sırada gelen Cihan Eren'in akrabaları, oturma odasında oynayan ve yaşananlardan haberdar olmayan çiftin S.E  (5) ve E.E (3) adlı kızlarını evden uzaklaştırdı. Hatice Eren'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sinirle öldürdüğünü itiraf etti

Tutuklanan Cihan Eren hakkında ise 'Kastan öldürme' suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık Cihan Eren, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar için hakim karşısına çıktı. Sanık Cihan Eren, ifadesinde olay günü eşiyle kavga ettiğini, bir anlık sinirle eşini öldürdüğünü belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verdi.

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