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Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi! Dolar/TL 5,80'e dayandı

Merkez Bankası'nın 2-4 puan arasında faiz indirimi yapacağı beklentisine rağmen dolar/TL 5,80 seviyesine tırmandı.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,77, euronun satış fiyatı ise 6,38 lira olmuştu.

Dolarda son durum

Fed toplantısı öncesi piyasalar

ABD’de dün veri gündeminin zayıf olması nedeniyle gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı görevden aldığını açıklaması, siyasi gelişmeleri gündemin odağına yerleştirdi.

Küresel ekonomik görünüm 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yayımlanan raporda ise ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü kararttığı değerlendirmesi yapılarak, Euro Bölgesi, ABD ve Çin’in 2019 ve 2020’ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Çin’in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi 0,1 baz puan düşürülerek yüzde 6,1’e indirildi. Raporda, bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi euro bölgesi ve ABD için de 0,1 puan düşürülerek sırasıyla yüzde 1,0 ve yüzde 2,3’e düşürüldü.

Merkez Bankası Para Politikası

Türkiye ise gözler yarın toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda… Kurulun 2-4 puan arasında bir faiz indirimine gideceği beklentisi oluşmuş durumda.

Gram altın 277 liradan, ons altın ise 1492 dolardan satılıyor.
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