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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Türkiyemiz için muhteşem bir gece oldu

Demirören Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 yendiği müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ""Gerçekten bugün Türkiyemiz için muhteşem bir gece oldu. Arnavutların da İzlanda'yı yenmesi, hem de 4-2'lik bir neticeyle yenmesi.." dedi.

Galibiyetten dolayı herkesi tebrik ettiğini kaydeden TFF Başkanı Özdemir, "Gerçekten bugün Türkiyemiz için muhteşem bir gece oldu. Yalnızca bizim galibiyetimiz değil, Arnavutların da İzlanda'yı yenmesi, hem de 4-2'lik bir neticeyle yenmesi, bizim de burada 4-0'lık bir neticeyle galibiyetle dönmemiz Türkiyemize gerçekten hem Türkiyemizi, hem bizi, hem futbolarımızı, hem teknik kadromuzu büyük bir sevince boğdu. Tüm teknik heyeti, kadroyu ve yönetici arkadaşlarımızı kutluyorum. Hepsini kutluyorum tek tek. İyi bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

"Henüz bitmiş değil"

Daha oynanacak maçlar olduğunu dile getiren Özdemir, "Hepimizin Andorra maçından dolayı morali bozuktu. Ama Allah bize yardım etmiş ve son dakikada golü bulmuştuk. O moralle buraya geldik ve burada da 4-0 gibi iyi bir neticeyle dönüyoruz. Bu gruptan çıkma şanssımızı artırdı. Ama daha oynayacak maçlarımız var. Daha 4 maçımız var. Henüz işimiz bitmiş değil ama bugün alınan neticelerle gruptan çıkma şansımız artmıştır. İnşallah, Allah'ın da yardımıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türk Milli Futbol Takımı katılmış olacaktır. Yolumuza devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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