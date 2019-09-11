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Ali Babacan ve Abdullah Gül yüzde 20 sınırı koydu iddiası Abdulkadir Selvi yazdı

Ali Babacan yıl sonuna kadar yeni partinin resmen kurulacağını ilan ederken, yazar Abdulkadir Selvi, Babacan cephesindeki dikkat çeken bir kulisi köşesinde aktardı.

Ali Babacan uzun bir aradan sonra sessizliğini dün bozdu ve yeni partinin yıl sonuna kadar kurulacağını ilan etti. Merak edilen oluşumla ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileri "Yeni partiler ne zaman kurulacak, Erdoğan’ın hamlesi ne olacak?" başlıklı köşe yazısında paylaştı.

Babacan'ın, Davutoğlu'nu iki başlı bir yapı olmaması adına bir araya gelmediğine işaret eden Selvi, Gül'ü hatırlatarak, "Gölge lider Abdullah Gül algısını nasıl aşacak onu bilemiyorum" diye yazdı.

Babacan ve Gül'ün kurulacak yeni partiyle ilgili şaşırtan bir çalışmasını Selvi, okurlarına aktardı:

AK Parti'den gelenlerin oranını yüzde 20 ile sınırlandırmayı düşünüyor

"Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın yeni partiyi kurarken temel bir tercihte bulunduğu söyleniyor. Yeni partinin AK Parti’den ayrılanlar partisi ya da eski AK Partililerin partisi gibi bir imaja sahip olmasını istemedikleri ifade ediliyor. O nedenle AK Parti’den gelenlerin oranını yüzde 20’yle sınırlandırmayı düşündüğü ve eski bakanların birkaçı haricindekileri ise vitrine yerleştirilmeyeceği ifade ediliyor. Kasım ve aralık ayında yeni partiler yola çıkacak, su akacak, yatağını bulacak."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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