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CHP MYK'sında dikkat çeken ifadeler! Kılıçdaroğlu'ndan ittifak siyaseti açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, "Sistem 50 artı 1, bunun için ittifak siyasetine ve herkesi kucaklamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı parti hesaba katılmadan çıkan sonuca göre CHP'nin birinci parti konumunda olduğunu açıkladı. Bu anket sonucu ise CHP MYK'da konuşuldu sunum yapıldı. 

Oy oranı yüzde 31-32 

CHP'nin Ağustos ayında yapılan ankette oyunun yüzde 31-32 olduğu belirtildi. Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin Eylül ayında yaptığı anketten bahsedildi ve AK Parti'nin oyunun, CHP'nin altında olduğu kaydedildi.

"Dilimize dikkat edeceğiz"

Kılıçdaroğlu, "Elbette bu yükseliş iyi. Daha iyi olacak. Sistem 50 artı 1, bunun için ittifak siyasetine ve herkesi kucaklamaya devam, dilimize dikkat edeceğiz" dedi. CHP Genel Başkanı'nın, AK Parti'den gelen açıklamalara dikkat çekerek, "Başkanlarımız işine bakacak, bunlar bizi tahrik etmeye çalışıyorlar" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

MYK'da AK Parti içinde "ciddi bir çalkantı, tartışma olduğu" konuşuldu.

"Diğer partilerdeki gelişmeler onların meselesi"

Kılıçdaroğlu'nun ise "Biz kendi işimize bakacağız, diğer partilerdeki gelişmeler onların meselesi, biz oyumuzu yükseltmeye bakacağız, ancak ittifak siyasetine devam edeceğiz" karşılığını verdiği ifade edildi.

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