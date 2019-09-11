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2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde toplu sonuclar Vedat Muriç boş geçmedi

EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının son gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı. İngiltere'nin Kosova'yı 5-3 mağlup ettiği A Grubu maçında Fenerbahçeli futbolcu Muric, bir gol 2 asistle oynadı. Ronaldo, B Grubu'nda Portekiz'in Litvanya'yı 5-1 yendiği mücadelede 4 gole imza attı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası sona erdi.

Türkiye, H Grubu mücadelesinde konuk olduğu Moldova'yı 37 ve 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç, 88. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 4-0 yendi. Grupta Fransa, evinde Andorra'yı 18. dakikada Kingsley Coman, 52. dakikada Clement Lenglet, 90+1. dakikada Wissam Ben Yedder'in kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.

Arnavutluk, sahasında İzlanda'yı 4-2'lik skorla geçti. Ev sahibi takımın golleri, 32. dakikada Kastriot Dermaku, 52. dakikada Elseid Hysaj, 79. dakikada Odise Roshi ve 83. dakikada Akhisarsporlu oyuncu Sokol Cikalleshi'den geldi. İzlanda'nın gollerini 47. dakikada Gylfi Sigurdsson ve 58. dakikada Kolbeinn Sigthorsson attı.

Bu sonuçlarla H Grubu'nda Fransa ve Türkiye 15'er puana ulaştı, İzlanda ise 12 puanda kaldı.

A Grubu'nda İngiltere, sahasında Kosova'yı 5-3 yendi. İngiltere'nin gollerini 8. dakikada Raheem Sterling, 19. dakikada Harry Kane, 38. dakikada kendi kalesine Mergim Vojvoda, 44 ve 45+1. dakikalarda Jadon Sancho kaydetti. Kosova'da Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, mücadeleyi bir gol 2 asistle tamamladı. Kosova'nın 1 ve 49. dakikalarda Valon Berisha ile bulduğu gollerin asistini yapan Muric, 55. dakikada ise penaltıdan rakip fileleri havalandırdı.

Portekiz, yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 4 gol bulduğu B Grubu maçında Litvanya'yı 5-1 yendi. Ronaldo, ilki penaltıdan olmak üzere 7, 62, 65 ve 76. dakikalarda, William Carvalho ise 90+2. dakikada Portekiz'in gollerini attı. Vytautas Andriuskevicius'un 28. dakikada bulduğu tek gol, ev sahibi Litvanya için yeterli olmadı.

Bu arada Portekiz formasıyla 93 gole ulaşan Ronaldo, 109 golle milli takım düzeyinde en skorer isim olan İranlı Ali Daei'ye yaklaşmaya devam etti.

Elemelerde 7. hafta maçları, 10-12 Ekim'de yapılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

İngiltere-Kosova: 5-3

Karadağ-Çekya: 0-3

B Grubu

Lüksemburg-Sırbistan: 1-3

Litvanya-Portekiz: 1-5

H Grubu

Moldova-Türkiye: 0-4

Arnavutluk-İzlanda: 4-2

Fransa-Andorra: 3-0

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