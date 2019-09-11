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İBB sordu: Vapurlarımızın koltuk rengi ne olsun?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eskiyen vapurların Haliç Tersanesi'nde yenilendiğini duyururken, belediyenin resmi Twitter hesabından "Şehir Hatları Müdürümüz Sinem Dedetaş koltukların rengi ne olsun diye soruyor. Ne dersiniz?" paylaşımı yapıldı.

İBB'ye bağlı Şehir Hatları'nın eskiyen vapurları için Haliç Tersanesi'nde bakım çalışması başlatıldı. Vapuraların koltuklarının ve zemininin yenilendiği belirtilirken, İBB'nin resmi Twitter hesabından "Şehir Hatları Müdürümüz Sinem Dedetaş koltukların rengi ne olsun diye soruyor. Ne dersiniz?" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

İBB'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yanıt gelirken, bazı Twitter kullanıcıları "Rengarenk olsun resimdeki gibi, vatandaş az keyif yapsın, mutlu olsun" yorumlarıyla koltukların rengarenk olması gerektiğini belirtti.

Şehir Hatları'nın yenilenen koltuklarının ne renk olacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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