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Milli boksör Büşra Işıldar Avrupa şampiyonu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada 81 kilo final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Ukraynalı rakibi Mariia Kryvonis'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. 

Artı 81 kilo final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Ukraynalı rakibi Mariia Kryvonis'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Sena Erdoğan, Litvanyalı rakibi Gabriele Diekontaite'ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

81 kilo final müsabakasında Elanur Sağit, İngiliz rakibi Emily Asquith'e mağlup oldu ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Erkekler 64 kiloda Mehmet Aydemir şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Milli Takım şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.

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