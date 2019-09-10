Fenerbahçe'de Ersun Yanal 4 ismin biletini kesti!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'ı kötü performanslarından dolayı kadroda düşünmüyor.

Geçen sezon devre arasında flaş transferler olarak kadroya katılan ancak sergiledikleri performansla eleştiri toplayan 4 isim ve yeni transfer olarak gelen o isme kesik şoku!

Maça ilk on birde başlayan Serdar yaptığı basit hatalarla tüm savunma kurgusunu bozarken Bursaspor'un ilk golünün de hazırlayıcısı olan isimdi. Gustavo'nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Sadık da stoper yokluğunda neden Jailson'un tercih edildiğini örnekleriyle anlattı!

Alper Potuk'un da bu üçlüden bir farkı yoktu. Ersun Yanal'ın sağ açıkta başlatıp oyun içinde pozisyonunu değiştirdiği Alper, 90 dakika boyunca varlık gösteremedi. Ücretinde yüzde 40'lık bir indirime giderek dikkatleri üzerine çeken Alper'in futbolunda bir çıkış olmadığı görüldü.

Kesin kararını devre arasında verecek

Yanal'ın bu dört isme mecburiyet olmaması hâlinde takdirde forma şansı vermeyi düşünmediği, gelecekleri hakkındaki kesin kararı ise devre arasında vereceği öğrenildi.

Mevlüt'ü de beğenmedi

Yanal, yeni transferden henüz memnun değil... Mevlüt Erdinç de attığı gole rağmen son vuruşlarda zayıf kalması notunu kırdı. Mevlüt'ün performansını arttırmaması durumunda Muriç'in ancak yedeği olarak kalması bekleniyor.

Ersun Yanal'ın moralini bozuldu

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kadrosu geniş, kulübesi güçlü görünen Fenerbahçe'de tek eksik sol bek olarak düşünülse de yedeklerin bu performansı teknik direktör Ersun Yanal'ın moralini bozdu.

Tolgay da şansını yitirdi

Tolgay Arslan da 83 dakika boyunca Emre, Gustavo, Ozan ve Tolga'nın olduğu orta sahada forma giyemeyeceğini gösterdi.