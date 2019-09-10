Ferdi Kadıoğlu'ndan olay itiraf: FIFA 19'da başıma gelmişti

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, ''Bayern Münih'e, Real Madrid'e karşı oynadım. Marcelo ile karşılaştım. Bu daha önce sadece FIFA 19'da başıma gelmişti. Bir ödül gibiydi.'' itirafında bulundu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen'den transfer ettiği ve Phillip Cocu döneminde fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmayı düşünen Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına yaşadığı günleri anlattı.

FutbolArena'da yer alan habere göre; Sarı lacivertlilerde Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından performansı artan ve şans bulmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, özel hayatından da bahsetti.

''Ben de tamamen çıldırdım''

de Gelderlander'e konuşan Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Gazişehir maçında kaleci ile karşı karşıya kaldım ve topu ağlara gönderdim. Seyirci inanılmazdı. Ben de tamamen çıldırdım. Bu duygu gerçekten normal değil. Asla unutmayacağım."

"Marcelo ile karşılaştım"

"Cocu döneminde takım başarılı değildi. Bu yüzden şanssızdım. Bu yüzden forma şansı istemek için hocaya gidemezdim, çünkü takımdaki en genç oyuncu bendim. O dönem menajerimle birlikte Hollanda ve Belçika'da seçeneklere baktık. Daha fazla forma şansı bulabileceğim bir takıma gitmek istedim ancak yaz döneminde her şey değişti. Bayern Münih'e, Real Madrid'e karşı oynadım. Marcelo ile karşılaştım. Bu daha önce sadece FIFA 19'da başıma gelmişti. Bir ödül gibiydi. Ben her zaman kendime olan inancımı korudum."

''Evde Netflix'te film izliyoruz''

"İstanbul'da babamla yaşıyorum. Annem, Arnhem'de kız kardeşimle birlikte kaldı. Ablam çalışıyor. Babayla birlikte yaşamak biraz farklı ama alışmaya başladım. Futbol konusunda çok konuşuruz. Deniz manzaralı bir dairemiz var. Evde Netflix'te film izliyoruz. Ayrıca iki tane televizyon var. Birinde Süper Lig'i, birinde Hollanda maçlarını izliyoruz. NEC maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum ama artık neredeyse hiç canlı yayınlamıyorlar. Annem Hollandalı ve evde hiç Türkçe konuşmazdık. Şimdi Fenerbahçe'de haftada 1 gün Türkçe dersleri alıyorum. Türkçe gerçekten zor bir dil."

"Buraya girdiğin zaman ne yaşadığını bilmiyorsun''

"İstanbul'un en iyi dört kulübü var. Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş. İnsanlar bütün hafta bir maç için yaşıyorlar. Paralarını, evlerinden ziyade maç bileti için harcamayı tercih ediyorlar. Takımları kaybettiğinde bütün hafta hastalanıyorlar. Fenerbahçe'nin 50 bin kişilik muhteşem bir stadı var. İstanbul'a gelecek olan herkese tavsiye ederim. Buraya girdiğin zaman ne yaşadığını bilmiyorsun."