Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.