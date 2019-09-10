Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nden son dakika Selahattin Demirtaş kararı

Eski HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına yaptığı itirazı reddetti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından tutuklu olarak yargılanıyordu.

Tahliye kararı verilmiş ancak cezaevinden çıkamamıştı

Mahkeme dünkü duruşma sonucunda savunmasını tamamladığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu bulunan Demirtaş'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Ancak Demirtaş daha önce İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

Savcı itiraz etmişti

Edinilen bilgiye göre duruşma savcısı Mehmet Fatih Özdemir, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararına itirazda bulunmuş, itirazda Demirtaş'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100'üncü maddesinde yer alan "anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan olduğu" belirtilmişti

Mahkeme itirazı reddetti

Bu itiraz, Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı. Mahkeme itirazın reddine karar verdi. Böylece Demirtaş hakkında verilen tahliye kararı kesinleşmiş oldu.