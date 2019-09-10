Ev yapımı konservelerdeki o bakteriye dikkat... Önlem için ne yapabilir?
Ev yapımı konservelerde kas felcine ve tedavi edilmezse ölüme bile yol çan 'clostridium botulinum' bakteri riski olduğunu açıklayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gönen, bakteri oluşumunun önlenmesi için sebzelerin türüne göre belli derecelerde kaynatılması gerektiğini söyledi.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gönen, yazın tüketilen sebze ve meyvelerin kışın da sofralarda olması için evlerde konserve yapımına başlandığını bildirdi. Gönen, konservede kullanılacak malzemelerin taze ve küflü olmamasına dikkati çekti.
'Clostridium botulinum' bakteri riski
Ev yapımı konservelerde kas felcine neden olan 'clostridium botulinum' bakteri riskinin daha fazla bulunduğunu belirten Gönen, "Bu bakteri toksini botoksta da kullanılan bir toksin ve kas felcine yol açıyor. 12-72 saat içinde kendini gösteriyor. Kusma, bulantı, karın ağrısı gibi nörolojik durumlarla karşılaşıyoruz. Kendini 72 saat sonra da gösterebiliyor. Ciddi bir kas tutulumuyla ortaya çıkıyor ve zamanında müdahale edilmeyip, erken tedavi edilmezse ölümlere yol açabiliyor" dedi.
Türüne göre belli derecelerde kaynatılmalı
Gönen, söz konusu bakterinin yok edilmesi için sebzelerin türüne göre belirli derecelerde kaynatılması gerektiğine dikkat çekerek şu bilgileri verdi: "Uygun olmayan koşullarda saklanan konservelerde yeniden bakteri üremesi gerçekleşebiliyor"
"Bakteri oluşumunu önlemek için sebze ve meyveleri doğru yöntemle kaynatmak gerekiyor. Özellikle fasulye ve bezelye gibi asiti düşük olan sebzeler düdüklü tencerelerde 15-20 dakika kaynatılmalı."