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THY'den yeni bilet kampanyası! Bu ülkelere 119 dolara uçabilirsiniz

Kampanya kapsamında, İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da 25 uçuş noktasına her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçulabilecek.

Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa’ya seyahat edecek yolcularına özel indirimli bilet kampanyası düzenlendi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kampanya, İstanbul ve Ankara'dan İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da 25 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

1 Kasım 2019-31 Mart 2020'de her şey dahil 119 dolar

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 10-20 Eylül'de satın alacakları biletler ile 1 Kasım 2019-31 Mart 2020'da her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

THY'nin resmi internet sitesi ücreti olan bu fiyatın, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileceği uyarısında bulunuldu.

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