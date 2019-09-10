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Eski Alman vekile Erdoğan'a hakaretten dava açıldı! İlk kez oluyor

Alman meclisinin Yeşiller partisi eski üyesi Memet Kılıç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Kılıç, yaptığı açıklamada Alman bir siyasetçi hakkında Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten daha önce dava açılmadığını vurguladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın online yayın yapan ABC gazetesine Temmuz 2017'de yaptığı açıklamalar Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak değerlendirildi.

"Vatan haini olarak görüyorum"

DW Türkçe'nin haberine göre  yaptığı açıklamalarda Türk hükümetinin izlediği iç ve dış siyaseti eleştiren Kılıç, "Ben Türk kökenli bir politikacı olarak memleketimin bu hale getirilmesinden büyük üzüntü duyuyorum, bu hale getirenleri de vatan haini olarak görüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Memet Kılıç kimdir?

Türk ve Alman vatandaşı olan 52 yaşındaki Kılıç, 2009-2013 yılları arasında Yeşiller partisinden milletvekili olarak görev yapmıştı. Halen Heidelberg'de avukat olarak çalışan Memet Kılıç, siyasi faaliyetlerini de sürdürüyor. Kılıç'ın siyasi faaliyetleri arasında Baden-Württemberg eyaletinin Göç ve Uyum Çalışma Grubu sözcülüğü bulunuyor.

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