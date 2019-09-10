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İBB'de kadro şekilleniyor! İSKİ'nin başına getirilen isim eski çalışanlardan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye bağlı kuruluşlardan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu'yu atadı.

Son dönemdeki işten çıkarmalarla sıkça gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü görevine kurumda çeşitli görevlerde bulunan Raif Mermutlu'yu atadı.

Raif Mermutlu kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mermutlu, 1983'te İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde mühendis olarak göreve başladı ve Türkiye genelinde birçok ilin içme suyu arıtma projelerinde görev aldı. İstanbul'un su probleminin çözümü için 1994'te İstanbul’a davet edilen Mermutlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. İSKİ Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Asya Yakası Su İnşaat Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı, Su Arıtma Daire Başkanlığı, Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenerek İstanbul'un büyük içme suyu ve atık su projelerinin inşasına ve işletilmesine katkılar sundu.  İngilizce bilen Raif Mermutlu, 2010'da kendi isteğiyle emekli olmuştu.

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