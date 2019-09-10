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Esenler Otogarı tamamen İBB'ye geçti! Otobüs giriş-çıkış ücretlerine indirim yapıldı

Esenler Otogarı'nın tüm envanteri ile İBB'ye devredilmesinin ardından otogara giriş-çıkış ücretleri 130 TL’den 80 TL’ye düşürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla, Esenler Otogarı'nın otobüs gişelerini Galip Öztürk'e ait Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. (AVTER) şirketinden aldı. Böylece otogarın tamamı İBB işletmesine geçmiş oldu.

AVTER’in sözleşmesi 5 Mayıs 2019’da bitmesine rağmen otobüs gişeleri teslim edilmemiş ve otoparkların İBB’ye bağlı İSPARK’a devrinin ardından 8 Ağustos’ta yalnızca binek araçların giriş çıkış yaptıkları bölgedeki dubalar sökmüştü. Daha sonra İBB’den Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile AVTER’e ihtarname gönderilmiş ve otogarın işletmesinin İBB’ye devredilmesi için 3 gün süre verilmişti.

Giriş ve çıkış ücretleri düşürüldü
İBB’nin otogarı devraldıktan sonra yaptığı ilk iş ise giriş-çıkış ücretlerini 130 TL’den 80 TL’ye düşürmesi oldu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.



Dev kira geliri bekleniyor
Esenler Otogarı’nda ayrıca 168 otobüs firması yazıhanesi, yüzlerce dükkan ve ofis, 2 otel, 2 akaryakıt istasyonu bulunuyor. Edinilen bilgiye göre İBB Emlak Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde bu kısımları da devralıp kira geliri elde etmeyi planlıyor.

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