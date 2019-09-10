Esenler Otogarı tamamen İBB'ye geçti! Otobüs giriş-çıkış ücretlerine indirim yapıldı

Esenler Otogarı'nın tüm envanteri ile İBB'ye devredilmesinin ardından otogara giriş-çıkış ücretleri 130 TL’den 80 TL’ye düşürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla, Esenler Otogarı'nın otobüs gişelerini Galip Öztürk'e ait Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. (AVTER) şirketinden aldı. Böylece otogarın tamamı İBB işletmesine geçmiş oldu.



AVTER’in sözleşmesi 5 Mayıs 2019’da bitmesine rağmen otobüs gişeleri teslim edilmemiş ve otoparkların İBB’ye bağlı İSPARK’a devrinin ardından 8 Ağustos’ta yalnızca binek araçların giriş çıkış yaptıkları bölgedeki dubalar sökmüştü. Daha sonra İBB’den Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile AVTER’e ihtarname gönderilmiş ve otogarın işletmesinin İBB’ye devredilmesi için 3 gün süre verilmişti.



Giriş ve çıkış ücretleri düşürüldü

İBB’nin otogarı devraldıktan sonra yaptığı ilk iş ise giriş-çıkış ücretlerini 130 TL’den 80 TL’ye düşürmesi oldu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

FLAŞ: İBB, 9 Eylül itibarıyla otobüs giriş çıkışları dahil Esenler Otogarı’nın tüm envanterini üzerine aldı.



İBB’nin otogarı devraldıktan sonra yaptığı ilk iş ise giriş-çıkış ücretlerini 130 TL’den 80 TL’ye düşürmesi oldu. — Deniz Demir ⚖️ (@demirdenizchp) September 10, 2019





Dev kira geliri bekleniyor

Esenler Otogarı’nda ayrıca 168 otobüs firması yazıhanesi, yüzlerce dükkan ve ofis, 2 otel, 2 akaryakıt istasyonu bulunuyor. Edinilen bilgiye göre İBB Emlak Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde bu kısımları da devralıp kira geliri elde etmeyi planlıyor.