Volkswagen logo değişimi kararı aldı! Bakın yeni Volkswagen logosu nasıl oldu

Dünyanın en önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen, yenilediği logosunu görücüye çıkardı. Volkswagen, yeni logosunda çok farklı bir tasarıma gitmese de ufak tefek değişiklikler yaptı.

Ülkemizde otomobil pazarının yıllardır en fazla satan markası olmasıyla bilinen Alman menşeili Volkswagen'in yöneticilerinden Jürgen Stackmann da “Yeni logomuz Volkswagen’in yeni dönemini sembolize ediyor. Yeni modellerimiz ile geleceğe yatırım yapıyor ve emisyon değerlerini de düşürüyoruz. Firmamızdaki bu değişimi de dünyaya bu yeni logo ile işaret edeceğiz.” dedi.

Sade tasarım

Volkswagen yeni logosu sade olduğu gözlerden kaçmıyor. Volkswagen, yarın başlayacak olan Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde ID.3 adlı ilk elektrikli otomobilini resmi olarak tanıttı.

Eski ve yeni logo yan yana

Yeni dönem mesajı

Firma o tanıtımla birlikte “yeni bir dönemin başladığı” gibi ifadeleri de kullanmıştı. Tam da bu doğrultuda, yani VW’nin elektrikli otomobiller sunacağı yeni dönemin yeni logosu da tanıtıldı.

Aslına bakacak olursak otomobil devinin yeni logosu, mevcut logonun düz hatlara sahip bir şekli. “W” ve “V” harflerinin sabit kaldığı logoda yazı şeklinin ve dairesel yapının az da olsa değiştiği açıkça görülebiliyor. Ancak bu logonun altında yatan anlamlar, Volkswagen için çok büyük yenilikler ve değişiklikler anlamına geliyor.