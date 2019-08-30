İstanbul'da klasik otomobil tutkunları 30 Ağustos için yollarda

İşgalci kuvvetlerin 30 Ağustos 1922’de tamamen Afyon’dan süpürüldüğü bir tarih. Bu tarihten sonra Milli Mücadelenin taçlandığı ve Cumhuriyet’in temellerinin atıldı bir tarih. Bu anlamda bu gün İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak tüm coşkumuzla 97. Yıl anısına buradayız." diye konuştu.