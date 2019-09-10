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ABD ile güvenli bölge müzakereleri! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın açıklamasında gündemi değerlendirdi. ABD ile güvenli bölge müzakerelerine ilişkin son dakika açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin ortaya koyduğu çalışmalar ile ilgili "Atılan adımlar kozmetik adımlar" diyen Çavuşoğlu, "ABD terör örgütlerinden bağımsız hareket edemiyor" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs meselesine de değinen Çavuşoğlu, "Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Kırmızı çizgi siyasal eşitlik"

-Türkiye olarak hiçbir seçeneği dışlamadık. Bizim için ve Kıbrıs Türkü için kırmızı çizgi siyasal eşitliktir. Türkiye ve Kıbrıs tarafı olarak bir başarısızlığı daha kaldıramayız.

"Sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz"

-Her türlü hazırlığı yaptık, bu bölgeye gireriz. ABD ile güvenli bölge müzakerelerine başladığımız zaman iyi bir başlangıç yapıldı ancak uyarılarımızı da net bir şekilde açıkladık.

Amerikanın oyalama sürecine girmek istediğini ve buna Türkiye'yi alıştırmak  istediğini  görüyoruz. İşbirliğinden sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz.

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