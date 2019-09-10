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Ali Babacan'dan Ekrem İmamoğlu yorumu! İlk seçimde bile...

Ak Parti'den istifa edip yeni parti kuracağını açıklayan Ali Babacan bugün ilke kez detaylı bir şekilde açıklama yaptı ve partinin kuruluş tarihini verdi. Babacan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili de bakın neler söyledi!

Uzun süredir yeni parti çalışmalarıyla gündeme gelen ancak yazılı açıklamaları dışında kimseye konuşmayan Ali Babacan suskunluğunu bozdu. Gündemdeki birçok konuda açıklamalar yapan Babacan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruya da yanıt verdi. Babacan'ın açıklamaları şöyle: 

Ekrem Bey ile henüz tanışmadık

Ekrem Bey ile henüz tanışmadık. Kendisi aday olduktan sonra ismini öğrenme imkanını buldum. Anladığım kadarıyla İstanbul'da da aday olana kadar tanınırlılığı çok yüksek değilmiş. Ama oldukça düşük bir tanınırlılık oranından böylesine yüksek bir oranla seçim kazandı.

Allah kolaylık versin

Hayırlı olsun diyorum, kendisine başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin. Ahmet Taşgetiren'in böyle bir sonucu bekliyor muydunuz sorusuna Babacan şu yanıtı verdi:

İlk seçimde bile 1-2 puan fark görünüyordu

Güvenilir kamuoyu yoklamalarına baktığınız zaman bu fark görünüyordu, çok açıktı. İlk seçimde bile güvenilir kamuoyu yoklamalarında bile 1 veya 2 puan Ekrem bey lehine fark görünüyordu zaten. İkinci seçimde farkın daha da yüksek olacağıyla ilgili güvenilir kamuoyu yoklamaları vardı. Tabi şu anda biliyorsunuz Türkiye'de kamuoyu yoklamaları biliyorsunuz iki kategori. Gerçekten toplum eğilimlerini ölçmek için yapılanlar var, bir de toplum eğilimlerini etkilemek için açıklanan kamouyu yoklamaları var.

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