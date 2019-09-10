İstanbul emniyeti gizli ibareyle yazı yolladı! Kürtaj yaptıran kadınların listesini istedi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne ‘ivedi’ ve ‘gizli’ ibaresiyle gönderdiği yazıyla kürtaj yaptıran 30-40 yaş aralığındaki kadınların listesini istedi.

Emniyet, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘rüşvet’ ve ‘Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret’ konularından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2019’da kentte kürtaj yaptıran, 30-40 yaş aralığında ve polikistik over sendromu olan kişilerin listesini İl Sağlık Müdürlüğü’nden istedi.

Kürtaj yaptıran 30-40 yaş aralığındaki kişilerin listesi

Yazıda şu ifadelere yer verildi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ilgi sayılı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Rüşvet ve Cumhurbaşkanı ile Devlet büyüklerine hakaret konularından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ilimizde 01.01. 2017 ile 31.05.2019 tarihleri arasında tüm kamu ve özel hastanelerde polikistik over sendromu olup kürtaj işlemi yaptıran 30-40 yaş aralığında olan kişilerin listesini soruşturmada kullanılmak üzere ivedi olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere müdürlüğümüz görevlilerine teslim edilerek gönderilmesi hususunu; arz ederim.

Eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel'den tepki

Eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, Twitter'dan, "Kişisel sağlık verileri, sağlık kuruluşlarının sır saklama yükümlülüğü kapsamındadır. Kişinin onayı olmadan sağlık bilgileri paylaşılamaz" diyerek tepki gösterdi.

Kişisel sağlık verileri, sağlık kuruluşlarının sır saklama yükümlülüğü kapsamındadır. Kişinin onayı olmadan sağlık bilgileri paylaşılamaz. https://t.co/XMERlE2U0U — Raşit Tükel (@rasittukel) September 10, 2019

'Özel nitelikli kişisel veri’ kapsamına giriyor

Emniyet’in istediği bilgi; sağlık ve cinsel hayata ilişkin olduğu için, ‘özel nitelikli kişisel veri’ kapsamına giriyor. Bu bilgiler mahrem olduğu için ancak belli şartlarda verilebiliyor.

TCK Madde 135: Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.