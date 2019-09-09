Bülent Arınç'tan yeni parti açıklaması! Gül Babacan ve Davutoğlu...

Yeni parti tartışmaları gündemden bir türlü düşmüyor. Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarını yorumlayan Bülent Arınç, "Hain sıfatını yakıştıramam ama siyaseten yanlış yapıyorlar" dedi. Arınç, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla konusuyla ilgili yaşadığı bir anısını da anlattı.

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan yeni parti kurma hazırlığında. Yeni parti kurmak için harekete geçen diğer isim ise, Ahmet Davutoğlu. Babacan, AK Parti'den istifa ederken Davutoğlu'nun AK Parti'den ihracı istendi.

Siyasetin gündeminde yer alan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, bazı AK Partililer tarafından "hain" olarak nitelendirilirken bu konu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a soruldu. Habertürk canlı yayınına konuk olan Bülent Arınç, bu söylemlerin doğru olmadığını söyledi. Arınç'ın açıklamaları şöyle:

Siyaseten yanlış yapıyorlar

Ali Babacan'a hain sıfatını yakıştıramam. Ama siyasette yanlış yapıyorlar. Onları bu yanlıştan vazgeçirmek için elimizden geleni yapmalıyız.

Ben her olayın arka planını anlatmaya kalksam bu adilik olur

Kötü sıfatlarla anılmalarını doğru bulmuyorum. Onları kendilerini savunmak durumunda bırakmamak lazım. Ben her olayın arka planını anlatmaya kalksam bu adilik olur.

Onları parti kurmaya götürecek hareket bizden gelmemeli

Diyelim ki 2 parti de kurulacak gibi. Onları parti kurmaya götürecek hareket bizden gelmemeli. Biz kucaklayıcı olmalıyız. Her şeyi yaptık ama yine de parti kuracaklar; o zaman ne halleri varsa görsünler deriz. Çünkü ben bunların kötülenmesini ve kötü sıfatlarla nitelendirilmesini sevmiyorum, doğru bulmuyorum. Arkadaşlarımızın talepleri bazı konularda karşılanmamış olabilir. Aradaki bazı olaylar, bir araya gelmeyi engelliyor olabilir. Bir partinin bütünlüğü söz konusu.

Davutoğlu ve yanındaki arkadaşlar il başkanlarını ve ilçe başkanlarını arıyorlar

İhraçlar nereden çıktı diye sorduğumuzda; Sayın Davutoğlu ve yanındaki arkadaşlar, bizim şu andaki il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı sık sık arayarak "Bizimle beraber misiniz" diye soruyorlarmış. Çok yanlış bir şey.

Erdoğan'ın disiplin talimatını duydum

Bunu duyduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın "Demek artık yol ayrımındayız, bu arkadaşlarla ilgili bir disiplin işlemi yapılsın" dediğini duydum. AK Parti'nin tabanı, Tayyip Erdoğan'a ve onunla birlikte olanları sever. Karşı olanları sevmez. Yanıma gelen 10 insanın 9'u, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz dedi.

İktidar olacağız diyorlarsa milyonda bir ihtimaldir

İktidar olacağız diyorlarsa bu milyonda bir ihtimaldir. Biz yüzde 3-5 alacağız diyorlarsa, bunu alacakları yer AK Parti tabanıdır. AK Parti'den yüzde 1 bile alsalar, bu bizim için büyük bir eksikliktir. Senin yüzde 1'in bana çok fazla gelir.

Abdullah Gül'ün adaylığı bir tuzaktı!

Ben Abdullah Gül'ü çok seviyorum. Bir gün bir haber geldi Erdoğan'ın adaylığı kesinleşti. Karşıdaki ittifak da Gül'ü aday yapmaya çalışıyor. Dedikodu var bir açıklama yapılmıyor. Dört parti bir araya gelecek. Sayın Gül'ü aday yapacaklar. O da dört parti destek verirse aday olacak. Bu bir tuzak bu bir oyun. Buna Abdullah Gül nasıl katılır diye aklıma geldi.