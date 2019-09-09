Türkiye Yeni Zelanda'ya 102 - 101 yenildi ama Olimpiyat Elemeleri biletini aldı

12 Dev Adam, Yeni Zelanda'ya karşı aldığı yenilgiye rağmen Olimpiyat Elemeleri biletini aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102 - 101 mağlup oldu. Milliler, yenilgiye rağmen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlılar'da Cedi Osman 32, Melih Mahmutoğlu 27, Scottie Wilbekin 15 sayı ile oynadı.

''Elimizden geleni yaptık''

Maçın ardından konuşan antrenör Ufuk Sarıca, şu ifadeleri kullandı; "Elemeleri oynamayı hak ettiğimiz için mutluyum. Önemli eksiklerimiz vardı, dar bir rotasyonla oynadık ama son ana kadar mücadele ettik. Elimizden geleni yaptık, biz de kazanabilirdik"