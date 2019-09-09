HABER /  SPOR

Türkiye Yeni Zelanda'ya 102 - 101 yenildi ama Olimpiyat Elemeleri biletini aldı

12 Dev Adam, Yeni Zelanda'ya karşı aldığı yenilgiye rağmen Olimpiyat Elemeleri biletini aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102 - 101 mağlup oldu. Milliler, yenilgiye rağmen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlılar'da Cedi Osman 32, Melih Mahmutoğlu 27, Scottie Wilbekin 15 sayı ile oynadı.

''Elimizden geleni yaptık''
Maçın ardından konuşan antrenör Ufuk Sarıca, şu ifadeleri kullandı; "Elemeleri oynamayı hak ettiğimiz için mutluyum. Önemli eksiklerimiz vardı, dar bir rotasyonla oynadık ama son ana kadar mücadele ettik. Elimizden geleni yaptık, biz de kazanabilirdik"

2. tur şansını yitirmiştik

Milliler, turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenerken, ABD'ye 93-92, Çekya'ya da 91-76'lık skorla mağlup olarak, 2. tur şansını yitirmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muhalif yazar Levent Gültekin'den İmamoğlu'na 'Yenikapı' tepkisi! Ne oldu? Niçin vazgeçtin?
Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım'ı çok seviyorum diyen öğrenciyi kıskandı
Sahil Güvenlik mülteci botunu batırmaya çalıştı deniyor! İddiaya videolu yanıt
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
AB delegasyonunun Türkçe - Arapça twitine tepkiler yağdı açıklama geldi
TEB konut kredi faiz oranını yüzde 1,20'ye indirdi
ÖNCEKİ HABERLER
e okul VBS nereden girilir MEB veli bilgilendirme sistemi giriş ekranı
Putin talimat verdi! Rusya Moğolistan üzerinden Çin'e gaz sevkiyatını değerlendiriyor
AÖL kayıt yenileme ücreti kaç para oldu MEB
E Okul VBS girişi nasıl olur 2019 MEB e okul kayıt olma nasıl olur?
Aşure tarifi Oktay Usta sırasıyla tüm aşure malzemesi
Aşure günü namazı 4 rekatlık namaz ne zaman nasıl kılınır?
Yorumlar