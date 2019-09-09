E Okul VBS girişi nasıl olur 2019 MEB e okul kayıt olma nasıl olur?

Okullar 9 Eylül Pazartesi günü açıldı. Veliler ise e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır, nasıl kayıt olunur sorularının yanıtını arıyor. e okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde veliler okula gitmeden anında sınav sonuçlarını ve devamsızlıkları görecek. İşte e okul VBS sistemi hakkında merak edilenler...

Okulların açılmasıyla birlikte E Okul VBS girişi binlerce veli ve öğrencinin gündeminde. MEB tarafından yapılan e okul VBS uygulama ile veliler öğrencinin okul durumu anlık öğrenebiliyor. Peki, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemine (VBS) giriş nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başladı. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Öğrencilerin bir çok işlemlerini gerçekleştirebilecekleri E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için öncelikle arama motorlarından E-Okul sitesine giriş yapılır.

Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna basıldığında E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız.

Öğrenci Okul No: Okula kayıt sırasında verilen numaradır. Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır. Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.

E-Okul Giriş Sistemi İçin Tıklayınız

E-OKUL'DA HANGİ SORGULAMALAR YAPILABİLİR?

E-okul veli bilgilendirme sistemi; öğrencinin sınav puanlarını, sınav tarihlerini, devamsızlık durumunu, haftalık ders programını, nakil işlemlerini, merkezi olarak yapılacak sınavların (TEOG vb.) tercih işlemlerini, aldığı belgelerini, şube başarı ortalamalarını, yılsonu notlarını ve duyurularını içermektedir.

Aynı zamanda E-okul veli bilgilendirme sisteminin telefonlara da indirilebilme olanağı bulunmaktadır. Bu sayede veliler öğrencilerin eğitim akışını anlık olarak her yerde diledikleri zaman takip edebilecekler. Kısaca E-Okul veli bilgilendirme sistemi, velilere öğrencileri hakkında bilgiler sunmaktadır. Bu sayede veliler çocuğuyla ilgili bilgilerini tüm eğitim hayatı boyunca öğrenebilmekte ve çocuğuna daha iyi eğitim kalitesi, üstün başarı sağlayabilmek adına geleceğini şekillendirme fırsatına sahip olmaktadır.