Kerbela nedir Kerbela olayında neler oldu Kerbela nerede?

Yaşanmış en trajik olaylardan biri olan Kerbela olayı nedir, Kerbela nerededir ve Kerbela olayı nasıl yaşanmıştır acı hikayesi haberimizde. Kerbela olayı Muharrem ayının 10. gününde yani bugün yaşanan kahreden olaydır.

Kerbela olayı nedir, nerede yaşanmıştır ve Kerbela olayında neler olmuştur sorusu bugün birçok kişi tarafından merak ediliyor. Tarihteki en trajik olaylardan biri olan Kerbela olayı bugün yani Muharrem ayının 10. gününde yaşanmıştır. Peki Kerbela olayı nedir, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin nasıl şehit edilmiştir, Yezid kimdir?

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı", İslam tarihinin siyasi anlamda en önemli kırılma noktalarından biridir. Bu gün "Matem Günü" olarak adlandırılır.

KERBELA OLAYI NEDİR: Kerbela olayı tarihte yaşanmış en trajedik hadiselerden biridir. Kerbela’yı anlamak için Kerbela öncesine bakmak gerekir. Hz. Muhammed’in vefatının ardından halifelik makamı olmuş ve sırayla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer , Hz. Osman ve Hz. Ali’ye geçmiştir. Ancak Hz. Ali ile beraber İslam toprakları o zamana kadar ki en yoğun fitneyi görmüştür. İnsanlar Hz. Ali’yi Hz. Osman’ı şehit edenleri bulmamakla suçlamışlar. Muaviye’nin etrafında toplanan bu fikir sahipleri Hz. Ali ile savaşmıştır.