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TEB konut kredi faiz oranını yüzde 1,20'ye indirdi

Konut kredi faiz oranını aşağı çeken bankalara bir yenisi eklendi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredi faiz oranını 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20'ye indirdiğini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için dosya masrafı ve kredi tutarı üst limiti olmadan kredi faiz oranını 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20'ye düşürdüklerini bildirdi.

"Farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz"

Konut kredilerinde uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduklarını belirten Mendi, şunları kaydetti:

Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz.

Burada TEB olarak bizim için önemli olan, müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek.

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