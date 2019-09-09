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Van'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? son depremler AFAD-Kandilli

Merkez üssü Van'ın Saray ilçesinde saat 12.56'da m bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Van'da deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre merkez üssü Saray ilçesi olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli panik yaratan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi saat 12.56'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

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KANDİLLİ RASATHANESİ - SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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