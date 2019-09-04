2020'de memur emeklisi ne kadar maaş alacak? İşte en düşük maaş tutarı

28 Ağustos'ta Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yürürlüğe sokulan yeni toplu sözleşmeye göre 2 milyon memur emeklisi, 2020’de yüzde 8, 2021’de ise yüzde 6 zam alacak. Enflasyon beklenenden yüksek çıkarsa fark olarak maaşlara yansıtılacak. Zamla birlikte ek ödemeler de artacak. Böylece 2020’de en düşük memur emeklisinin maaşı ek ödeme ile birlikte 2.727 lira olacak.