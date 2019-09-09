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Mansur Yavaş'tan EYT'lilere prim sözü!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, binlerce EYT'linin katıldığı Tandoğan'daki mitingde genel sağlık sigortalarını yatırma sözü verdi.

Yavaş, "Eğer 31 Aralık 2019'dan itibaren genel sağlık sigortası primleriniz yatırılmazsa, Ankara'da yaşayanların genel sağlık sigorta primlerini biz yatıracağız, bu kadar basit." diye konuştu.

"Genel sağlık sigortası primleriniz yatırılmazsa..."

Yerel seçim döneminde emeklilikte yaşa takılanlar konusuna ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatan Yavaş, şunları söyledi:

Anlaşılmaz bir şekilde hala Belediye Meclisi'ne soruyorlar, 'EYT'lilerin işi ne oldu?' diye. Bu sorunun muhatabı biliyorsunuz Meclis'tir, Meclis'te söz verip bunu yapmayanlardır. Eğer 31 Aralık 2019'dan itibaren genel sağlık sigortası primleriniz yatırılmazsa, Ankara'da yaşayanların genel sağlık sigorta primlerini biz yatıracağız, bu kadar basit. Mağdur olup, belediyeden gerek eğitim gerek başka konularda yardım isteyenler olursa da kapımız sonuna kadar açık, Ankara Büyükşehir Belediyesi sizin emrinizdedir.

Destek sözü

Yavaş, görevde olduğu sürece emeklilikte yaşa takılanların hakları verilene kadar bu desteği verileceğini bildirerek, Meclis'in bir an önce bu talepleri çözüme kavuşturması temennisinde bulundu.

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