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Radamel Falcao transferinde şok detay!

Falcao transferinde Galatasaraylı yöneticilerle Monaco arasında aracı olan menajer Jorge Mendes, sarı kırmızılı kulüpten 1,5 milyon euro alacak.

Uzun zamandır Radamel Falcao’nun peşinde koşan ve transfer sezonunun son günlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray’ın Portekizli menajer Jorge Mendes’e ödeyeceği ücret ortaya çıktı.

1,5 milyon Euro ödeyecek
Akşam'da yer alan habere göre; Transferde Jorge Mendes, Ahmet Bulut ve Monaco’yla iyi ilişkileri bulunan Özgün Koyutürk’ü aracı olarak kullanan sarı kırmızılı yöneticilerin Mendes’e 1,5 milyon Euro ödeyeceği belli olurken, bu paranın ünlü menajere taksitler halinde verileceği kaydedildi.

2 milyon Euro peşin
Yapılan anlaşmaya göre Falcao’ya yıllık 5 milyon Euro’nun yanı sıra 4 milyon Euro bonus taahhüt eden Galatasaray’ın Fransız kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemediği belirtilirken, yıldız golcünün alacağı maaşın (2 milyon Euro peşin, 3 milyon euro’nun) 10 takside bölünerek verilecek olması dikkatlerden kaçmadı.

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