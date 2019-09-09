Demet Akalın voleybol paylaşımı! Giovanni Guidetti niye Türk değil dedi tepki çekti
AVRUPA Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçını kaybeden Demet Akalın'ın antrenör Giovanni Guidetti için yaptığı paylaşım tepki çekti. Demet Akalın voleybol takımı paylaşımında bakın ne dedi?
Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci oldu. Filenin Sultanları, son Avrupa ve Dünya Şampiyonu Sırbistan ile yaptığı maçtan yenik ayrıldı. Maçı 3-2 kaybeden Türk Kadın Voleybol takımı şampiyonada 2. oldu ve gümüş madalya aldı. Demet Akalın ise yaptığı 'ırkçı' paylaşımla çok ayıp etti.
Heyecanın tavan yaptığı setin ilerleyen bölümlerinde iki takım da fırsatları değerlendiremedi. Son Avrupa şampiyonu Sırbistan, son sayılarda hata yapmadı ve seti 15-13 alarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Filenin Sultanları ise 16 yıl sonra çıktığı Avrupa Şampiyonası finalini yine 2.'likle tamamladı.
''Abi koçumuz niye Türk değil ? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar'': Tüm Türkiye'nin nefes nefes izlediği maçın ardından herkes Filenin Sultanları için 'Canınız sağolsun, teşekkürler kızlar' şeklinde yorum yaparken şarkıcı Demet Akalın'ın antrenör Giovanni Guidetti için ''Abi koçumuz niye Türk değil ? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar'' şeklinde tweet atarken ortalık bir anda karıştı.
Türkiye’yi adım adım geziyor ve çocukları voleybolla tanıştırıyor: Demet Akalın'ın Giovanni Guidetti için yaptığı yorum sporseverleri kızdırdı. 10 yıldır Türkiye'de yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti, “Yarının Sultanları”nı ortaya çıkarmak için Türkiye’yi adım adım geziyor ve çocukları voleybolla tanıştırıyor.