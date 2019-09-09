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Demet Akalın'ın Giovanni Guidetti mesajı tepki çekti!

31. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde, Sırbistan'a 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gümüş madalyada kalırken Demet Akalın'ın antrenör Giovanni Guidetti için yaptığı paylaşım tepki çekti.

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci oldu. Filenin Sultanları, son Avrupa ve Dünya Şampiyonu, ile Olimpiyatların gümüş madalyalı ekibi Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Heyecanın tavan yaptığı setin ilerleyen bölümlerinde iki takım da fırsatları değerlendiremedi. Son Avrupa şampiyonu Sırbistan, son sayılarda hata yapmadı ve seti 15-13 alarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Filenin Sultanları ise 16 yıl sonra çıktığı Avrupa Şampiyonası finalini yine 2.'likle tamamladı.

''Abi koçumuz niye Türk değil ? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar'': Tüm Türkiye'nin nefes nefes izlediği maçın ardından herkes Filenin Sultanları için 'Canınız sağolsun, teşekkürler kızlar' şeklinde yorum yaparken şarkıcı Demet Akalın'ın antrenör Giovanni Guidetti için ''Abi koçumuz niye Türk değil ? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar'' şeklinde tweet atarken ortalık bir anda karıştı.

Türkiye’yi adım adım geziyor ve çocukları voleybolla tanıştırıyor: Demet Akalın'ın Giovanni Guidetti için yaptığı yorum sporseverleri kızdırdı. 10 yıldır Türkiye'de yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti, “Yarının Sultanları”nı ortaya çıkarmak için Türkiye’yi adım adım geziyor ve çocukları voleybolla tanıştırıyor.

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